به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: در نیمه نخست امسال، معاینات سلامت شغلی (طب کار) برای ۹۴ هزار و ۸۲۲ هزار نفر از شاغلان استان در حوزه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز انجام شد.

وی در تشریح جزئیات این معاینات بیان داشت: در این مدت معاینات بدو استخدام برای ۱۶ هزار و ۸۸۸ نفر، معاینات ادواری (دوره‌ای) برای ۵۰ هزار و ۸۳۸ نفر، معاینات رانندگان حرفه‌ای برای ۱۳ هزار و ۶۰۳ نفر، معاینات کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی-درمانی برای یکهزار و ۶۶۹ نفر و معاینات ویژه کشاورزان سنتی برای ۱۱ هزار و ۸۲۴ نفر ثبت شده است.

‌دکتر شریفی با تأکید بر اهمیت این برنامه، تصریح کرد: معاینات طب کار مهم‌ترین ابزار پیشگیری از بیماری‌ها و سرطان‌های شغلی است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: در معاینات بدو استخدام، فرد مناسب برای شغل خاص انتخاب می‌شود و در معاینات دوره‌ای، هرگونه تغییر در وضعیت سلامت کارگر به‌سرعت شناسایی و اقدامات پیشگیرانه یا درمانی آغاز می‌گردد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: تشخیص زودهنگام، کلید اصلی کاهش عوارض بیماری‌های ناشی از کار است.