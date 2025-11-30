پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از انجام معاینات سلامت شغلی (طب کار) برای بیش از ۹۴ هزار نفر شاغل در استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: در نیمه نخست امسال، معاینات سلامت شغلی (طب کار) برای ۹۴ هزار و ۸۲۲ هزار نفر از شاغلان استان در حوزه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز انجام شد.
وی در تشریح جزئیات این معاینات بیان داشت: در این مدت معاینات بدو استخدام برای ۱۶ هزار و ۸۸۸ نفر، معاینات ادواری (دورهای) برای ۵۰ هزار و ۸۳۸ نفر، معاینات رانندگان حرفهای برای ۱۳ هزار و ۶۰۳ نفر، معاینات کارکنان بیمارستانها و مراکز بهداشتی-درمانی برای یکهزار و ۶۶۹ نفر و معاینات ویژه کشاورزان سنتی برای ۱۱ هزار و ۸۲۴ نفر ثبت شده است.
دکتر شریفی با تأکید بر اهمیت این برنامه، تصریح کرد: معاینات طب کار مهمترین ابزار پیشگیری از بیماریها و سرطانهای شغلی است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان میگوید: در معاینات بدو استخدام، فرد مناسب برای شغل خاص انتخاب میشود و در معاینات دورهای، هرگونه تغییر در وضعیت سلامت کارگر بهسرعت شناسایی و اقدامات پیشگیرانه یا درمانی آغاز میگردد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: تشخیص زودهنگام، کلید اصلی کاهش عوارض بیماریهای ناشی از کار است.