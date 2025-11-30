اجرای ۸ پروژه عمرانی آب و خاک در آبیک

مدیر جهاد کشاورزی آبیک اعلام کرد: در راستای ارتقای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع آب، طی هشت ماه نخست امسال هشت پروژه عمرانی در حوزه آب و خاک این شهرستان اجرا شده است.