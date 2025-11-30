اجرای ۸ پروژه عمرانی آب و خاک در آبیک
مدیر جهاد کشاورزی آبیک اعلام کرد: در راستای ارتقای زیرساختهای بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری منابع آب، طی هشت ماه نخست امسال هشت پروژه عمرانی در حوزه آب و خاک این شهرستان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بیژن لطفی افزود: این پروژهها شامل سه مورد مرمت و بازسازی قنات در روستاهای انجیلاق، آبیک سفلی و ناصرآباد، دو مورد لولهگذاری برای انتقال آب چاه در روستای نودوز و دشت قزوین، یک مورد احداث کانال بتنی انتقال آب در روستای مورآباد، یک پروژه تکمیل استخر دو منظوره در زیاران و همچنین خرید و تحویل ورق ژئوممبران جهت احداث استخر معیشتی در روستای غریبمزرعه است.
وی اضافه کرد: بخشی از این طرحها از محل اعتبارات استانی و بخشی دیگر از محل اعتبارات ملی تأمین شده است که نشاندهنده توجه دولت به توسعه زیرساختهای کشاورزی در منطقه است.