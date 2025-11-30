سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییرات در روند بودجه‌ریزی کشور گفت: از سال جاری بررسی بودجه صرفاً بر اساس جداول انجام می‌شود و احکام بودجه‌ای سنوات گذشته باید حذف، اصلاح یا تنفیذ شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) گفت: در ماه‌های اخیر اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده که موضوع آن، اصلاح ساختار قانون بودجه است. بر همین اساس، صبح امروز نیز در هیأت رئیسه جلسه‌ای برای بررسی ابعاد این مصوبه برگزار شد و با توجه به قرار گرفتن الحاق ۳ و ۴ در دستور کار، جلسه به صورت غیرعلنی تشکیل شد.

وی افزود: از این پس روند بودجه‌ریزی با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تنها جداول بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکام موجود در قوانین بودجه سنوات گذشته باید یا حذف، یا تنفیذ و یا پس از اصلاح تنفیذ شوند.

گودرزی با اشاره به احکام الزام‌آور بودجه گفت: برخی از موضوعات نظیر نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیت‌ها، مالیات، عوارض و موارد گمرکی از جمله الزامات بودجه‌ای هستند که در مجلس باید تعیین تکلیف شوند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: امروز دوفوریت لایحه و طرح مرتبط تصویب می‌شود؛ لایحه دوفوریتی روز سه‌شنبه در جلسات صبح و عصر مجلس بررسی خواهد شد و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت تعیین چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ به لحاظ احکام الزام آور به دولت ابلاغ می‌شود؛ و احکام تنفیذی در قالب قانون دائمی ثبت خواهد شد.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا حدود ۵۸ ماده احصا شده که در قالب طرح دوفوریتی با ثبت پیشنهادات و فرصت ۱۰ روزه به نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تصویب نهایی در قالب قوانین دائمی به دولت ابلاغ خواهد شد. اما در حین بررسی مجلس و کمیسیون‌ها ممکن است تعداد احکام به لحاظ حذف، اصلاح، تنفیذ و یا در قالب الزام تغییر خواهد کرد.