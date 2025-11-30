پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در برخی ساعات گذر ابر در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در بیشتر نقاط شرایط جوی و دریایی پایدار خواهد بود و تا دوشنبه ماندگاری هوای سرد در استان پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا در طول روز همراه با غبار محلی خواهد بود، در جزایر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز گاهی افزایش ابر پیش بینی میشود، احتمال رگبار پراکنده باران در پارهای نقاط دریایی دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد خاطرنشان کرد: دریا نسبتا آرام و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود و از اواخر وقت دوشنبه و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بیشتر نقاط استان بویژه مناطق شمالی گذر ابر پیش بینی میشود.
او افزود: از لحاظ دمایی، تا دوشنبه ماندگاری هوای سرد بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی انجام شود و کنترل دما و رطوبت در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها نیز در نظر گرفته شود.