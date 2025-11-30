پخش زنده
با هدف بررسی، اصلاح و بهسازی روشنایی معابر شهری؛ رزمایش جهادی اداره برق در بوکان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به گفته رییس اداره برق بوکان این مانور با حضور ۱۴ اکیپ عملیاتی متخصص از شهرهای (مهاباد - اشنویه- شاهین دژ- میاندوآب- سلماس- سردشت- پیرانشهر- تکاب) با بهرهگیری از تجهیزات کامل و آماده به کار برگزار شد.
محمد صابری افزود: دراین مانور، مجموعاً ۵۷ نفر از عوامل متخصص و اجرایی، شامل سیمبانان، تکنسینها و کارشناسان برق، در قالب ۱۴ گروه عملیاتی و با بهکارگیری ۸ دستگاه بالابر و ۱۵ دستگاه خودرو سبک عملیاتی مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: رفع بالغ بر ۸۰۰ رکورد تک خاموشی در معابر مختلف، رفع ۱۰ مورد خاموشی کلی ناشی از حوادثی همچون سرقت سیم، فیوزسوزی یا نیاز به اصلاح مدار روشنایی و همچنین انجام عملیات تعمیر و اصلاح بر روی تابلوهای روشنایی سطح شهر از جمله اهداف این مانور بود.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان در جریان این بازدید، ضمن تقدیر از تلاشها و برنامهریزیهای مجموعه توزیع برق، بر شتاببخشی به فرآیند نصب و راهاندازی چراغهای روشنایی در ورودیهای شهر و دیگر معابر شهری تأکید کرد و خواستار انجام فوری اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت روشنایی و افزایش ایمنی این محور مهم شد.
وی با اشاره به نقش حیاتی خدماترسانی کارآمد در حوزه روشنایی شهری و روستایی، از مدیریت توزیع برق شهرستان خواست که روند خدماترسانی را تقویت کرده و با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتر به نیازهای فنی و مطالبههای مردمی پاسخ دهد تا بهبود محسوس در شبکه روشنایی و رفاه شهروندان حاصل شود.
فرماندار بوکان اجرای مانورهای جهادی را اقدامی اثربخش در مسیر ارتقای خدمات عمومی، افزایش ضریب ایمنی معابر و بهبود کیفیت شبکه روشنایی دانست و بر استمرار اینگونه اقدامات برنامهمحور در سطح شهرستان تأکید کرد.