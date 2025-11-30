به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسابقات قهرمانی ووشو کشور انتخابی تیم ملی برای اعزام به بازی‌های (المپیک جوانان ۲۰۲۶) در رده جوانان از روز ۶ آغاز و تا روز ۸ آذر ماه به مدت سه روز در تبریز برگزار شد.

تیم استان را در این مسابقات: محمد دژبانی سرپرست تیم، مجتبی رضوانی سرمربی تیم استان، محمد عطایی (آشخانه)، ابوالفضل آقا محمدی (گرمه)، امیرحسین رشیدی (شیروان) و محمد امینی (شیروان) تشکیل دادند.