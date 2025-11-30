به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده و براساس هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، عملیات گازرسانی به ۲۰۲ روستا و همچنین شهر قرقری به‌طور هم‌زمان آغاز شد.

وی افزود: نواقص شبکه گاز شهر دوست‌محمد به‌طور کامل برطرف شده و فرآیند واگذاری انشعاب به شهروندان این شهر آغاز شده است.

فرماندار هیرمند با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران گفت: اجرای طرح باید با سرعت، دقت و رعایت استاندارد‌های فنی دنبال شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.