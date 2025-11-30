پخش زنده
فرماندار هیرمند از آغاز یکی از بزرگترین طرحهای گازرسانی شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی گفت: با برنامهریزی انجام شده و براساس هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، عملیات گازرسانی به ۲۰۲ روستا و همچنین شهر قرقری بهطور همزمان آغاز شد.
وی افزود: نواقص شبکه گاز شهر دوستمحمد بهطور کامل برطرف شده و فرآیند واگذاری انشعاب به شهروندان این شهر آغاز شده است.
فرماندار هیرمند با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیمانکاران گفت: اجرای طرح باید با سرعت، دقت و رعایت استانداردهای فنی دنبال شود تا مردم در کوتاهترین زمان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.