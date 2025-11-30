به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رزمایشی که با حضور کامل دستگاه‌های امدادی و انتظامی تا دانش‌آموزان، شیوه صحیح رفتار در لحظات بحرانی زلزله را تمرین کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: همزمان با ۸ آذر، روز ملی مانور سراسری زلزله و ایمنی، امروز مانور آموزشی زلزله به‌صورت همزمان در ۵۰ مدرسه خراسان شمالی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مانور با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» اجرا شد، افزود: هدف از برگزاری این تمرین آموزشی، افزایش ایمنی، ارتقای آمادگی، آموزش پناه‌گیری صحیح، تخلیه اضطراری و تقویت مهارت‌های رفتاری دانش‌آموزان در شرایط بحران است.

وی اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مانور‌های آموزشی زلزله تا پایان هفته در مجموع ۳۰۰ مدرسه استان و در قالب دو طرح ملی هلال‌احمر شامل ماهرو دادرس اجرا خواهد شد.