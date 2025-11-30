در مراسمی با قدردانی از زحمات کوروش خلیلی، علی اصغر داداش پور به عنوان مدیر کل شیلات گیلان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات مهندس علی‌اصغر داداش‌پور به سمت مدیرکل شیلات گیلان منصوب شد.

در حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تبریک به مهندس علی اصغر داداش‌پور، از تلاش‌های ارزنده مهندس کوروش خلیلی در طول تصدی مسئولیت قدردانی شد.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و ریاست مرکز توسعه نوغانداری گیلان از جمله مسئولیت‌های علی اصغر داداش پور است.