به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان مسدود شد، اما به دلیل ضعفهای قانونی، احتمال احیای دوباره آنها یا حفر چاههای جدید وجود دارد.
باقری افزود: جرایم بازدارنده باید جدیتر شود تا کسی جرأت نکند به سمت چاههای غیرمجاز برود، در عین حال معیشت کشاورزان نیز باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
وی با اشاره به افت قابل توجه منابع آب زیرزمینی در دشت های استان، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۶ هزار حلقه چاه آب مجاز در زنجان وجود دارد که بخشهای مختلف صنعت، صنایع وابسته به کشاورزی و خود کشاورزی از آن بهرهمند میشوند.
باقری یادآور شد: در کنار این چاههای مجاز، تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز نیز در استان فعال هستند که مشکلات جدی برای مدیریت منابع آب ایجاد کردهاند.
وی تصریح کرد: تنها در سال جاری بیش از ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است؛ این روند در ابتدای سال با سرعت بیشتری انجام شد، اما به دلیل برخی مسائل اجرایی و قضایی، مدتی کُند شد و اکنون دوباره با جدیت در حال پیگیری است.
مدیرعامل آب منطقهای زنجان با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه گفت: مسدودسازی چاههای غیرمجاز نیازمند تأمین اعتبار و همراهی نهادهای مختلف است؛ با وجود تلاشها، ضعفهایی در قانون وجود دارد که باعث میشود برخی چاههای مسدودشده دوباره احیا شوند یا در فاصله چند متری همان چاه، چاه دیگری به طور غیرمجاز حفر شود و همین موضوع باعث نوسان در آمار چاههای غیرمجاز نیز میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کاهش تعداد چاههای غیرمجاز است، اما متأسفانه در برخی گزارشها دیده میشود که این آمار رو به افزایش است.
باقری این مسئله را ناشی از نبود جرایم بازدارنده و ضعف قانونی دانست و تأکید کرد: باید تدابیر جدیتری برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز اندیشیده شود تا کسی جرأت تخلف نداشته باشد.
مدیرعامل آب منطقهای زنجان تأکید کرد: در تصمیمگیریها باید معیشت مردم و کشاورزان نیز در نظر گرفته شود، بنابراین برخورد با چاههای غیرمجاز باید با دقت و تدبیر انجام گیرد تا ضمن حفظ منابع آب، زندگی و اقتصاد مردم آسیب نبیند.