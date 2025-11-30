پخش زنده
امروز: -
جشنواره رسانهای معلولان، جزو رویدادهای رسمی بهزیستی ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در اختتامیه هشتمین دوره جشنواره ملی رسانهای معلولان در استان گفت: جشنواره ملی رسانهای معلولان از سال آینده به عنوان یکی از رویدادهای رسمی بهزیستی ثبت میشود و در تقویم سالانه این سازمان قرار میگیرد.
سمیه کریمی با بیان اینکه این جشنواره صدای افراد دارای معلولیت و نوعی مطالبهگری برای حقوق آنهاست، افزود: هیچ فردی نباید به علت محدودیتهای جسمی، حرکتی یا روانشناختی از فرصتهای اجتماعی محروم باشد.
مدیر روابط عمومی هشتمین دوره جشنواره ملی رسانهای معلولان هم گفت: امسال ۲۸۷ نفر از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند که ۱۸۴ نفر از شرکتکنندگان جزو توانخواهان بودند.
ساجده رضویزاده با بیان اینکه از مجموع ۸۷۴ اثر ارسالی به جشنواره، ۷۹ اثر به مرحله پایانی راه یافت، افزود: از بین این آثار ۱۴ نفر رتبه نخست را کسب کردند و ۳۵ نفر نیز شایسته تقدیر شدند.
وی با بیان اینکه امسال برگزیدگان جشنواره از ۳۳ شهرستان کشور انتخاب شدند، گفت: اصفهان با ۵۷ شرکت کننده پیشتاز این جشنواره بود که ۳۰ نفر از شهر اصفهان و ۲۷ نفر از دیگر شهرستانهای استان بودند.
دبیر هشتمین دوره جشنواره ملی رسانهای معلولان نیز گفت: معلولان مصداق عینی و واقعی تبدیل تهدید به فرصت هستند، از این رو مناسب سازی فیزیکی و فرهنگی به طور توامان برای آنها ضروریست.
منصور گلناری حمایت ویژه سازمان بهزیستی از جشنواره رسانهای معلولان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این موضوع تحقق پیدا کند، چون این جشنواره مسیر دشواری را طی کرده است.
ششمین جشنواره ملی رسانهای معلولان با محوریت توانمندسازی و انسجام ملی شهریور امسال فراخوان داد.
این رویداد در یازده قالب رسانهای شامل پادکست، فن بیان، عکس، نماهنگ، مقاله، گزارش، طنز، شعر، مصاحبه، دلنوشته، داستان کوتاه و کاریکاتور برگزار شد.