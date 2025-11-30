سعید لطفی مدافع سابق آبی‌های پایتخت به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان ‌و بلوچستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، مدافع سابق استقلال در دهه ۸۰ که همراه با استقلال طعم قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی ایران را چشیده، پس از سال‌ها دوباره به خانه بازگشت.

لطفی پیش از این در تیم‌های پایه باشگاه استقلال سابقه مربیگری داشته و استعدادهای زیادی را پرورش داده و به فوتبال ایران معرفی کرده است.

او همچنین سال‌ها در سطوح مختلف فوتبال ایران از جمله لیگ آزادگان، لیگ دسته دوم و لیگ برتر فعالیت داشته و تجربیات ارزشمندی را در این مسیر اندوخته است.

پیش از این هدایت استقلال زاهدان برعهده رضا رجبی بود که تا پایان هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته دوم تنها یک پیروزی ، یک تساوی گرفت و در چهار بازی نیز بازی برابر حریفان شکست خورد.