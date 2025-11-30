پخش زنده
دومین نشست از سلسله جلسات تخصصی فناوریمحور در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با محوریت بررسی راهکارهای کاهش بار مالیاتی از مسیر حمایتهای قانونی مرتبط با فعالیتهای نوآورانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رویداد دومین نشست از سلسله جلسات تخصصی فناوریمحور در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هفته اول آذر و بهصورت برخط، با مشارکت بیش از ۳۰ شرکت دانشبنیان و فناور فعال در این حوزهها، برگزار شد.
در جریان این نشست، جزئیات مربوط به فرآیند ارزیابی پروژههای تحقیق و توسعه، الزامات تعریف پروژهها و همچنین شیوههای پذیرش هزینهکردهای مرتبط در پایان سال مالی، بهصورت دقیق و تخصصی تبیین شد تا مسیر بهرهمندی شرکتها از حمایتهای اعتبار مالیاتی روشنتر شود.
این نشست، که ذیل برنامه «صنایع بزرگ ایران (صبا)» و توسط دبیرخانه حمایتهای تخصصی اعتبار مالیاتی سازماندهی میشود، بخشی از برنامه گستردهتری است که با هدف ارتقای سطح آگاهی شرکتها، رفع ابهامات بخشهای تخصصی و تسهیل فرآیند ورود فعالان حوزه فناوری به برنامه اعتبار مالیاتی طراحی و اجرا میشود.