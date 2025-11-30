به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، روستای میثم‌آباد از توابع شهرستان عنبرآباد شاهد اجرای یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان بود. این عملیات گسترده پس از روز‌ها رصد اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی دقیق، با هدف پاکسازی کامل منطقه از فعالیت‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت آغاز شد.

تیم‌های عملیاتی موفق شدند تمامی نقاط مرتبط با نگهداری و انتقال غیرقانونی سوخت را شناسایی کنند.

این نقاط شامل بشکه‌ها و مخازن بزرگ نگهداری سوخت، مخازن زیرزمینی، انبار‌های پنهان و تجهیزات انتقال غیرقانونی بود که عملیات جمع‌آوری، توقیف و تخریب این تجهیزات از ساعات اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به گفته مسئولان جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌ رسانی خواهد شد.