به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: این دو محموله که در مجموع چهار تن و ۶۹۵ کیلوگرم وزن داشتند، از شهرستان‌های اطراف در حال انتقال به مقصدی نامشخص بودند که با اقدام مشترک پلیس آگاهی و همکاری اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی سبزوار شناسایی و توقیف شدند.

دکتر برات‌الله زیدآبادی افزود: محموله‌های یادشده بلافاصله مطابق ضوابط به نزدیک‌ترین کشتارگاه صنعتی منتقل شدند و فرآیند کشتار تحت نظارت دامپزشکی انجام شد.

او تأکید کرد: پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی قضایی در دست اقدام است.

به گفته وی، شبکه دامپزشکی با هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی دام و طیور قاطعانه برخورد خواهد کرد تا از تهدیدات احتمالی علیه سلامت عمومی و امنیت غذایی جلوگیری شود.