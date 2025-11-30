پخش زنده
دو محموله مرغ زنده فاقد مجوز دامپزشکی و بارنامه قانونی در شهرستان سبزوار توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: این دو محموله که در مجموع چهار تن و ۶۹۵ کیلوگرم وزن داشتند، از شهرستانهای اطراف در حال انتقال به مقصدی نامشخص بودند که با اقدام مشترک پلیس آگاهی و همکاری اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی سبزوار شناسایی و توقیف شدند.
دکتر براتالله زیدآبادی افزود: محمولههای یادشده بلافاصله مطابق ضوابط به نزدیکترین کشتارگاه صنعتی منتقل شدند و فرآیند کشتار تحت نظارت دامپزشکی انجام شد.
او تأکید کرد: پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی قضایی در دست اقدام است.
به گفته وی، شبکه دامپزشکی با هرگونه جابهجایی غیرقانونی دام و طیور قاطعانه برخورد خواهد کرد تا از تهدیدات احتمالی علیه سلامت عمومی و امنیت غذایی جلوگیری شود.