به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد‌های شبکه‌های رادیویی را در روز‌های اخیر مرور می کنیم.

رادیو ایران: پخش برنامه زنده «راه قهرمانان» از مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

رادیو جوان: برگزاری کارگاه آموزشی سومین رویداد ملی پادپخش فارسی

رادیو فرهنگ: معرفی کتاب «همسفر آتش و برف» در برنامه «کتاب فرهنگ»

رادیو تهران: بررسی حقوق خانواده و جرایم فضای مجازی در برنامه «قانون یار»

رادیو گفت‌و‌گو: بررسی مسائل روز کشور با حضور مسئولان ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس در برنامه «بیست ۱۴»

رادیو آوا:معرفی کتاب در دو نوبت صبحگاهی و نیمروزی در برنامه «آوای کتاب»

رادیو معارف: بررسی نقش رسانه‌ها در مقابله با عملیات روانی دشمن

رادیو سلامت: پخش برنامه «نفس دوم» با موضوع پیشگیری و درمان با ورزش

رادیو صبا: تمدید مهلت پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» تا ۲۰ آذر

رادیو ورزش: مرور خاطرات پیشکسوتان رادیو ورزش از لحظه تاسیس شبکه در پادپخش «خاطره‌باز»

ورزش بانوان: گفت‌و‌گو با بانوان قهرمان ورزشکار در برنامه سلام مادر

رادیو پیام: پخش برنامه «پیام امیر» با موضوع سبک زندگی و حکومتداری حضرت علی (ع)

رادیو اقتصاد: بررسی اهمیت صنعت حمل و نقل در رشد اقتصاد ملی در برنامه «آزاد راه»

رادیو قرآن: پوشش نشست تخصصی جامعه قرآنی کشور با موضوع «ابداع در تلاوت»

رادیو نمایش: آغاز پخش مجموعه طنز «اهل محل»

ایرانصدا: انتشار کتاب گویای «تب ناتمام» با موضوع خاطرات شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی