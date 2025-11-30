پخش زنده
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویدادهای شبکههای رادیویی را در روزهای اخیر مرور می کنیم.
رادیو ایران: پخش برنامه زنده «راه قهرمانان» از مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان
رادیو جوان: برگزاری کارگاه آموزشی سومین رویداد ملی پادپخش فارسی
رادیو فرهنگ: معرفی کتاب «همسفر آتش و برف» در برنامه «کتاب فرهنگ»
رادیو تهران: بررسی حقوق خانواده و جرایم فضای مجازی در برنامه «قانون یار»
رادیو گفتوگو: بررسی مسائل روز کشور با حضور مسئولان ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس در برنامه «بیست ۱۴»
رادیو آوا:معرفی کتاب در دو نوبت صبحگاهی و نیمروزی در برنامه «آوای کتاب»
رادیو معارف: بررسی نقش رسانهها در مقابله با عملیات روانی دشمن
رادیو سلامت: پخش برنامه «نفس دوم» با موضوع پیشگیری و درمان با ورزش
رادیو صبا: تمدید مهلت پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» تا ۲۰ آذر
رادیو ورزش: مرور خاطرات پیشکسوتان رادیو ورزش از لحظه تاسیس شبکه در پادپخش «خاطرهباز»
ورزش بانوان: گفتوگو با بانوان قهرمان ورزشکار در برنامه سلام مادر
رادیو پیام: پخش برنامه «پیام امیر» با موضوع سبک زندگی و حکومتداری حضرت علی (ع)
رادیو اقتصاد: بررسی اهمیت صنعت حمل و نقل در رشد اقتصاد ملی در برنامه «آزاد راه»
رادیو قرآن: پوشش نشست تخصصی جامعه قرآنی کشور با موضوع «ابداع در تلاوت»
رادیو نمایش: آغاز پخش مجموعه طنز «اهل محل»
ایرانصدا: انتشار کتاب گویای «تب ناتمام» با موضوع خاطرات شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی