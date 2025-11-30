خبرگزاری صدا و سیما و به گزارشبه نقل از سازمان انرژی های تجدیدپذیر، قائم‌مقام انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) از بهره‌برداری ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات پروژه جدید در بیش از ۹۰ منطقه کشور فردا دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ساختمان ستادی وزارت نیرو خبر داد و گفت: با افتتاح این نیروگاه ها، ایران از مرز ۳۱۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر عبور می‌دهد.

وی با اشاره به گستردگی این طرح‌ها در سراسر کشور افزود: این پروژه‌ها در بیش از ۹۰ منطقه احداث شده‌اند و ورود هم‌زمان چنین ظرفیتی به مدار، در تاریخ توسعه خورشیدی کشور کم‌سابقه است.

عظیمی، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این طرح‌ها را ۱۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی متخصصان و فرزندان ایران است و نشان می‌دهد مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.

قائم‌مقام ساتبا با تأکید بر نقش این پروژه‌ها در تقویت پایداری شبکه برق کشور ادامه داد: با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از قله ۳ هزار مگاوات عبور می‌کند. این اتفاق یک نقطه عطف برای کشور است و ما را در مسیر عمل به تعهدات ملی و حرکت به‌سوی آینده‌ای سبز و پاک، گام‌های بلندتری نزدیک می‌کند.

او افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها به کاهش ناترازی شبکه در فصول پربار مصرف کمک می‌کند، بلکه موتور محرک توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

عظیمی خاطرنشان کرد: احداث هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی باعث کاهش مصرف بیش از ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال می‌شود و از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO۲ جلوگیری می‌کند. همچنین، این میزان نیروگاه باعث صرفه جویی در مصرف ۴۴ هزار متر مکعب آب در سال می‌شود.