به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کامران فرمان‌پورگفت:نیروهای یگان حفاظت با اجرای گشت‌های مستمر در شهرستان‌ها و زیستگاه‌های تحت مدیریت، ۱۰۷ متخلف زیست‌محیطی را شناسایی و دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان

افزود:در این عملیات‌ها ۶۰ قبضه سلاح شامل سه قبضه ژ۳ غیرمجاز، پنج قبضه کلاشنیکف غیرمجاز، ۱۹ قبضه اسلحه گلوله‌زنی برنو و ۲۷۰ مجاز، یک قبضه اف‌ان، دو قبضه ساچمه‌زنی غیرمجاز، ۲۸ قبضه ساچمه‌زنی تک‌لول و دولول مجاز، یک قبضه پی‌سی‌پی مجاز و یک قبضه تفنگ بادی غیرمجاز به همراه سایر ادوات شکار از جمله تیغه ۳ تیغه خشاب ژ ۳ و کلاشنیکف، تعداد ۱۲۴ عدد فشنگ جنگی و گلوله زنی، کشف و ضبط شد.





فرمان‌پور با اشاره به تشکیل ۶۶ پرونده قضایی در این زمینه گفت: تاکنون ۲۶ پرونده مختومه و ۴۰ پرونده دیگر در حال رسیدگی است.



وی میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست استان را بیش از ۶ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون۹۲۶ میلیون ریال از این خسارت وصول شده است.

فرمان پور همچنین از ثبت ۳۷ مورد آلودگی زیست‌ محیطی شامل صنایع آلاینده، دامداری‌ها و پسماند خبر داد و گفت: در این زمینه ۷۰ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده است.