به گزارش؛ «سردار سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام، با اعلام تشدید نظارت‌ها در محور‌های بین‌شهری گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و با هدف کاهش تصادفات، تعداد گشت‌ها و حجم نظارت پلیس در جاده‌های استان افزایش پیدا می‌کند.