مراسم معارفه فرماندهان جدید پلیس راهور و پلیسراه استان؛
نظارت بر جادههای استان تشدید میشود
فرمانده انتظامی استان ایلام از افزایش گشتهای نظارتی در جادهها با هدف کاهش تصادفات خبر داد.
؛ «سردار سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام، با اعلام تشدید نظارتها در محورهای بینشهری گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و با هدف کاهش تصادفات، تعداد گشتها و حجم نظارت پلیس در جادههای استان افزایش پیدا میکند.
وی با تأکید بر لزوم برخورد با تخلفات پرخطر افزود: یکی از برنامههای مهم نیروی انتظامی در استان، برخورد قاطع با خودروهای شوتی و خودروهایی با پلاک مخدوش است که تهدیدی جدی برای ایمنی راهها محسوب میشوند.
در بخش دیگری از برنامههای امروز، با تقدیر از خدمات سرهنگ «علی احمد شاوردی» فرمانده پیشین پلیس راهور استان، سرهنگ« کامران آرمان» به عنوان فرمانده جدید پلیس راهور معرفی شد.
همچنین با قدردانی از زحمات سرهنگ «ابوالفضل کهزادی»، فرمانده سابق پلیسراه استان، سرهنگ «ایرج مظفری» نیز به عنوان فرمانده جدید این یگان منصوب شد.