به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه حجم تجارت خارجی کشور ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۹.۳۸ درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۵۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در هشت ماهه امسال ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار به کشور‌های مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۳.۴۸ درصد کاهش داشته است.

میزان واردات کشور نیز در این مدت ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۴.۲۹ درصد کاهش یافته است.