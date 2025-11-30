نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی ضعیفی از عصر امروز به جو استان گفت:با فعالیت تدریجی این سامانه از میزان آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود.