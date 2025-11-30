به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی نیازمند تلاش هماهنگ دستگاه‌هاست، گفت: تجار‌ی‌سازی تنها به تولید‌کننده محدود نیست و باید پای کار باشند.

استاندار افزود: توصیه کرده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی، هدایای مناسبتی و اقلام مورد نیاز خود را از محصولات تولیدی استان تهیه کنند.

وی با اشاره به خراسان شمالی درحوزه‌هایی مانند فرش، صنایع‌دستی و تولیدات فناورانه دستاورد‌های ارزشمندی دارد، افزود: هنوز آن‌گونه که باید این محصولات در سطح ملی معرفی نشده‌اند.

نوری نمایشگاه هفته پژوهش را فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها دانست و تصریح کرد: چهره واقعی هنرمندان چیره‌دست، واحد‌های تولیدی و فعالان فناوری باید معرفی شود. استان باید خود در برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌های معرفی دستاورد‌ها نقش‌آفرین باشد.

گفتنی است نمایشگاه هفته پژوهش خراسان شمالی از ۸ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در طبقه چهارم مجتمع تجاری طلای سفید بجنورد برپا شده و میزبان تولیدات علمی، پژوهشی و فناورانه دستگاه‌ها و مراکز علمی استان است.