هفته دوازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان با پیروزی بایرن مونیخ و شکست لورکوزن ادامه یافت.

ادامه برد‌های بایرن، صعود دورتموند به رده سوم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بایرن مونیخ ۳ - ۱ سن پائولی (گل‌های بایرن: رافائل گریرو در دقیقه ۴۴، لوئیز دیاس ۳ + ۹۰ و نیکولاس جکسون ۶ + ۹۰)

هوفنهایم ۳ - ۰ آگزبورگ

اونیون برلین ۱ - ۲ هایدن هایم

وردربرمن ۱ - ۱ اف ث کلن

بایرلورکوزن ۱ - ۲ بوروسیا دورتموند (گل‌های دورتموند: آرون آنسلمینو در دقیقه ۴۱ و کریم آدیمی ۶۵)

* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:

هامبورگ - اشتوتگارت

آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ

فرایبورگ - ماینتس

- در جدول بایرن مونیخ با ۳۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۶، بوروسیا دورتموند با ۲۵ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.