هفته دوازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان با پیروزی بایرن مونیخ و شکست لورکوزن ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بایرن مونیخ ۳ - ۱ سن پائولی (گلهای بایرن: رافائل گریرو در دقیقه ۴۴، لوئیز دیاس ۳ + ۹۰ و نیکولاس جکسون ۶ + ۹۰)
هوفنهایم ۳ - ۰ آگزبورگ
اونیون برلین ۱ - ۲ هایدن هایم
وردربرمن ۱ - ۱ اف ث کلن
بایرلورکوزن ۱ - ۲ بوروسیا دورتموند (گلهای دورتموند: آرون آنسلمینو در دقیقه ۴۱ و کریم آدیمی ۶۵)
* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:
هامبورگ - اشتوتگارت
آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ
فرایبورگ - ماینتس
- در جدول بایرن مونیخ با ۳۴ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۶، بوروسیا دورتموند با ۲۵ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.