جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از آمادهباش این یگان برای نظارت مستمر و پیشگیری از برگشت آتش و تثبیت خطوط آتشبر در جنگلها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم پیرزادیان با بیان اینکه عملیات لکه گیری در جنگل الیت چالوس ادامه دارد، تصریح کرد: تمرکز اصلی نیروها در جنگلهای الیت بر پیشگیری از برگشت آتش، پایش هوایی و زمینی، تثبیت خطوط آتشبر و کنترل کامل دودهای انباشته در شیبهای تند است.
وی افزود: ایجاد خطوط آتشبر و هدایت نیروها و تقسیمبندی بلوکهای پرخطر، پایش تغییرات باد و اجرای تاکتیکهای مهار مستقیم و غیرمستقیم از جمله اقدامات این یگان در عملیات مهار آتش بود که این انسجام عملیاتی موجب کاهش سرعت گسترش آتش و حفاظت از روستاهای پاییندست شد.
جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه به دلیل وزش باد، وجود شیبهای بالای ۶۰ درصد و سنگلاخ و نیز نبود مسیر خودرو، کار در منطقه بسیار دشوار بود، افزود:، اما با استفاده از تیمهای واکنش سریع پیاده، تجهیزات سبک قابلحمل، راهسازی اضطراری، موتورسیکلتهای تریل و پهپادهای شناسایی، امکان استقرار نیرو در نقاط کلیدی فراهم شد.
پیرزادیان درباره تجهیزات بکار رفته در عملیات مهار آتش اظهار داشت: دمنده، آتشکوب، برانکارد کوهستان، اره موتوری، GPS، بیسیم، پهپاد، کولهپشتی اطفا، لباس ضدحریق و خودروهای امدادی سبک از جمله تجهیزات بکار گرفته شده در عملیات مهار آتش سوزی در جنگل الیت بود، اما کمبود دمندههای حجیم، کفساز جنگلی، لباسهای نسل جدید و پشتیبانی هواییِ کافی برای عملیات عمقی همچنان احساس میشود.
وی تصریح کرد: یگان در آمادهباش ۲۴ساعته قرار دارد و شیفتهای سهگانه، تغذیه میدانی، جابهجایی با خودروهای کوهستان، پشتیبانی لجستیکی و ارزیابی مداوم خستگی نیروها بهصورت منظم انجام میشود.