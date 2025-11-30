ضربه مهلک به باند قاچاق چوب در آمل؛ انهدام شبکه سازمانیافته
مأموران پلیس آمل موفق به کشف ۸۰ تن چوب قاچاق، پلمب دو کارگاه غیرمجاز و دستگیری چندین متهم اصلی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آمل از کشف ۸۰ تن چوب قاچاق جنگلی، دستگیری اعضای یک باند سازمانیافته و پلمب دو کارگاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مجید باقری اعلام کرد: مأموران در یک عملیات گسترده موفق به انهدام شبکه بزرگ قاچاق چوبآلات جنگلی شدند.
وی گفت: در این عملیات، ۸۰ تن چوب قاچاق به ارزش تقریبی ۲۸ میلیارد ریال کشف و ضبط شد و ضربه سنگینی به شبکه سودجویان وارد آمد.
فرمانده انتظامی آمل افزود: در جریان این اقدام، چندین متهم اصلی دستگیر و برای رسیدگی قضایی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.
به گفته وی، همزمان با این عملیات، دو کارگاه غیرمجاز چوببری که محل دپوی چوبهای قاچاق بود، پلمب و چهار دستگاه خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.
سرهنگ باقری با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاق منابع طبیعی، تصریح کرد: حفاظت از سرمایههای ملی و محیط زیست در اولویت اقدامات پلیس قرار دارد.