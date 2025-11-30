پخش زنده
امروز: -
فراخوان جمعآوری دوبیتیهای بختیاری در چهارمحال و بختیاری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار از انتشار فراخوان جمعآوری دوبیتیهای بختیاری برای چاپ جلد دوم کتابی با همین عنوان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد محمدرضا حسنزاده گفت: فراخوان جمعآوری دو بیتیهای بختیاری با هدف حفظ گنجینه دو بیتیهای بختیاری و ترغیب شاعران بختیاریسرا برای سرایش دوبیتی منتشر شده است.
وی با بیان اینکه بنا به فراخوان اعلام شده هر شاعر میتواند یک تا ۱۵ دو بیتی برای چاپ در جلد دوم کتاب «گزیده دوبیتیهای بختیاری» ارسال کند، افزود: برای خوانش بهتر دوبیتیها، بهتر است اشعار به صورت اِعرابگذاری ارسال شود.
حسن زاده یادآور شد: دوبیتیهای ارسالی، پس از بررسی و تأیید کارشناسان ادبی و گردآورنده به صورت رایگان برای چاپ در نظر گرفته خواهد شد و تلاش میشود برای هر شاعر حداقل یک صفحه در کتاب اختصاص داده شود تا علاوه بر چاپ دو بیتیها، تصویر و خلاصه رزومه فرهنگی نیز از شاعر برای اطلاع خوانندگان قرار گیرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار با اشاره به اینکه برای حفظ حقوق مؤلف و سراینده، اشعار به صورت دستنویس، تایپ شده و بسته صوتی دریافت میشود، گفت: در این فراخوان شماره تماس ۰۹۹۱۳۱۴۱۶۵۷ در بستر پیام رسانهای داخلی برای دریافت دو بیتیهای بختیاری در نظر گرفته شده است.
جلد نخست کتاب گزیده دوبیتیهای بختیاری با گردآوری، تالیف و تنظیم ناصر حسینپور نویسنده و شاعر چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳ به چاپ رسید.
این کتاب، ۲۱۰ دوبیتی از ۴۵ شاعر را در خود جای داده است که میتواند ذوق، سلیقه و تواناییهای ادبی شاعران، تنوع لهجهها و شیوه بهکارگیری واژههای محلی و ناب بختیاری را به مخاطبان ارائه کند.
بنا به گفته حسین پور مؤلف و تنظیمکننده کتاب گزیده دوبیتیهای بختیاری، انتشار این کتاب میتواند گزینه مناسبی برای شاعران، پژوهشگران، زبان شناسان، خوانندگان، هنرمندان و کارشناسان موسیقی و علاقهمندان به شعر بختیاری باشد.