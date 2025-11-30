پخش زنده
رمزگشایی از جدیدترین درمانهای چاقی در «دکتر سلام»، روایت نسل نو از مهارت، خلاقیت و یادگیری در برنامه «مثبت آموزش» و فیلم «روزگاری ایران» به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با حضور فوق تخصص غدد و متابولیسم ، به تازهترین روشهای علمی کنترل و درمان چاقی میپردازد.
برنامه «دکتر سلام» امروز میزبان دکتر مونا طلسچیان، فوقتخصص غدد و متابولیسم و عضو هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
این برنامه به بررسی شیوههای نوین درمان چاقی و رویکردهای پزشکی مبتنی بر شواهد در مدیریت وزن میپردازد.
«دکتر سلام» با اجرای دکتر شکیبا امروز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»
مهارتهای زندگی، خلاقیت دانشآموزان و آموزشهای نوین ، محور برنامه امروز «مثبت آموزش» است.
برنامه «مثبت آموزش» امروز با اجرای کبری اصلفلاح و سجاد زینالعابدین میزبان فرحناز نصریآزاد، مدیر دبیرستان بزرگسالان ورامین و مدرس دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
او در این گفتوگو به ضرورت تقویت مهارتهای زندگی در مدرسه و خانواده میپردازد.
همچنین امیر رهام موقر، دانشآموز نخبه پژوهشگر حوزه زیستفناوری و برنامهنویسی، از مسیر یادگیری و تجربههای نوآورانه خود میگوید.
در بخش بعد، موضوعاتی همچون ساخت نرمافزار برای یادگیری ریاضی با بازی، مهارتهای زندگی و گزارش همایش کارآفرینی دختران نوجوان اسوه بررسی میشود.
برنامه «مثبت آموزش» امروز ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
فیلم «روزگاری ایران»
شبکه نمایش به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی، دوشنبه شب فیلم «روزگاری ایران» را روی آنتن میبرد؛ اثری که با نگاهی تاریخی، گوشهای از مبارزات و مجاهدتهای این چهره ماندگار را روایت میکند.
فیلم «روزگاری ایران» به کارگردانی اردلان عاشوری دوشنبه، ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.
این فیلم دریچهای است متفاوت به وقایع تاریخی روزهای پایانی جنگ جهانی اول، قحطی ایران و قیام جنگل که با نگاهی عاطفی به زندگی اجتماعی مردم دربستر اتفاقات تاریخی سال ۱۲۹۷ پرداخته است.
حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندری، بهروز شعیبی، امیرحسین صدیق، سیدامیرحسین هاشمی، پریا مردانیان، مهران رجبی، حسین توشه، حدیث نیکرو، علی عطایی، ستاره حسینی، سینا محمدیفر، فرهاد رحمانزاده، ماهک خرسندی و محمد ندرخانی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
فیلم «روزگاری ایران» سه شنبه ۱۱ آذر ماه ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.