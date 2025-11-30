هشدار سطح زرد هواشناسی استان زنجان از بارش باران و برف پراکنده و وزش باد نسبتا شدید از ۹ تا ۱۰ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هواشناسی استان زنجان اعلام کرد : سامانه بارشی از اواخر وقت یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا اواخر وقت دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، بارش باران و برف پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال کولاک برف در مناطق سردسیر و مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

پیامد‌های احتمالی: کاهش دید و لغزندگی معابر ، احتمال آسیب موقت به برخی تاسیسات ، اختلال موقت در برخی معابر و کاهش دید در جاده‌ها ،

رانندگان و مسافران به خصوص در محور‌های کوهستانی با احتیاط رانندگی کنند، تجهیزات ایمنی زمستانی همراه داشته باشند، و از سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد خودداری کنند. همچنین از حضور در نزدیکی ساختمان‌ها و سازه‌های نیمه‌کاره پرهیز شود.