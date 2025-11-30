مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: هوای استان امروز و فردا صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و مه آلودگی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: آسمان گیلان امروز و فردا صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی و وزش باد به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گاهی با افزایش ابر و سرعت وزش باد، احتمال بارش باران و رعد و برق در این مدت در استان وجود دارد، افزود: گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته آستانه اشرفیه با ۲۱ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، دیلمان با ۴ درجه دما گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، امروز و فردا در برخی ساعات با احتیاط مناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۲ درصد است.