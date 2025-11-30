به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، دبیر اجرایی جشنواره قصه‌گویی در همدان گفت: در این جشنواره به موضوع نهج‌البلاغه و حکمت‌های آن به‌صورت ویژه پرداخته شده و کتاب‌های بسیاری در این زمینه وارد مراکز کانون شده است.

اعظم کیانی با اشاره به اینکه مرحله استانی جشنواره به شکل حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود افزود: موضوعات جشنواره در زمینه‌های قصه‌گویی سنتی، کلاسیک، آیینی، علمی، دینی، ایثار و قهرمانانه و زبان اشاره ویژه ناشنوایان است.

او با بیان اینکه همه گروه‌های سنی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند تاکید کرد: کودکان ۷ تا ۱۲ سال، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای را به شکل حضوری برگزار می‌کنند.

دبیر اجرایی جشنواره قصه‌گویی در همدان گفت: مرحله استانی این جشنواره در حال جمع‌آوری آثار است و در پایان آثار منتخب به مرحله کشوری راه خواهند یافت.