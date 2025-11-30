پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بین المللی قصهگویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» ۲۴ تا ۲۷ آذرماه در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، دبیر اجرایی جشنواره قصهگویی در همدان گفت: در این جشنواره به موضوع نهجالبلاغه و حکمتهای آن بهصورت ویژه پرداخته شده و کتابهای بسیاری در این زمینه وارد مراکز کانون شده است.
اعظم کیانی با اشاره به اینکه مرحله استانی جشنواره به شکل حضوری و غیرحضوری برگزار میشود افزود: موضوعات جشنواره در زمینههای قصهگویی سنتی، کلاسیک، آیینی، علمی، دینی، ایثار و قهرمانانه و زبان اشاره ویژه ناشنوایان است.
او با بیان اینکه همه گروههای سنی میتوانند در این جشنواره شرکت کنند تاکید کرد: کودکان ۷ تا ۱۲ سال، قصهگویی ۱۰۰ ثانیهای را به شکل حضوری برگزار میکنند.
دبیر اجرایی جشنواره قصهگویی در همدان گفت: مرحله استانی این جشنواره در حال جمعآوری آثار است و در پایان آثار منتخب به مرحله کشوری راه خواهند یافت.