به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و استفاده از یک منبع رسمی و واحد برای ارائه اطلاعات و آمار تأکید کرده و گفت: پراکندگی داده‌ها نه‌تنها افکار عمومی را دچار سردرگمی می‌کند، بلکه برنامه‌ریزی علمی و اجرایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رضا رحمانی در جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به تأکید دکتر پزشکیان بر احیای دریاچه، افزود: دولت به‌طور کامل بر اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه مصمم بوده و هماهنگی میان دستگاه‌ها در این مسیر ضرورتی انکارناپذیر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امضای تفاهم‌نامه‌های جدید برای پیشبرد اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تغییر روند گذشته و تقویت مسیر احیا است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از به‌کارگیری ظرفیت ایستگاه فضایی ایران برای پایش و تحلیل وضعیت دریاچه نیز خبر داده و افزود: این اقدام گامی مهم در دستیابی به داده‌های دقیق‌تر و تصمیم‌سازی مؤثرتر بوده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت و دقت فرآیند احیا را افزایش دهد.

رحمانی در پایان با اشاره به بررسی مجدد وضعیت دهه‌های گذشته و تحلیل مکاتبات و اقدامات صورت‌گرفته، اضافه کرد: بازنگری در عملکرد گذشته، شرط لازم برای اصلاح مسیر آینده بوده و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در حال جمع‌بندی نتایج بررسی‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی برای فاز‌های پیش‌رو است.