سی‌ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج با معرفی برترین‌ها در شهرستان بابل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون تعلیم و تربیت سپاه شهرستان بابل گفت: این رقابت‌ها در سطح ۳۵ حوزه مقاومت خواهران و برادران و با مشارکت قریب به ۱۰ هزار نفر برگزار شد.

حجت‌الاسلام فاضلی افزود: گستره برگزاری مسابقات شامل گروه‌های سنی خردسالان تا بزرگسالان بود و شیوه اجرا به صورت فردی، گروهی و خانوادگی با آزمون کتبی و شفاهی انجام پذیرفت.

وی افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های متنوعی از جمله حفظ قرآن کریم، تفسیر سوره جمعه و درسنامه صراط، حکمت‌های نهج‌البلاغه و قرائت به شیوه‌های ترتیل و تحقیق برگزار شد که با استقبال گسترده علاقه‌مندان همراه بود.

معاون تعلیم و تربیت سپاه بابل با قدردانی از حضور پرشور قشرهای مختلف مردم، هدف اصلی این رقابت‌ها را ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و عترت در میان خانواده‌های بسیجی و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی عنوان کرد.