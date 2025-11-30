به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی غلام‌زاده در شهر ارسک شهرستان بشرویه واقع شده است و قدمت بنا به دوره صفوی باز می‌گردد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: عناصر معماری سنتی و بومی مانند حیاط، ایوان، دالان ورودی، اتاق‌های مجاور حیاط در این خانه تاریخی وجود دارد.

شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی غلام‌زاده در گروه خانه‌های دو ایوانه قرار می‌گیرد و بنایی با اصالت صفوی و با نشانه‌هایی در تغییر کالبدی که به خوبی اصالت در آن مشهود است و نقشه بنا مستطیل شکل در محور شمالی-جنوبی ساخته شده است.