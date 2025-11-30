پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان شمالی گفت: گروههای جهادی امروز بهعنوان یک راهبرد اساسی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقشآفرینی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست با گروههای جهادی استان با تأکید بر نقش بیبدیل این گروهها در رفع محرومیت، گفت: در شرایطی که دشمنان تلاش میکنند ملت ایران را از نعمات محروم کنند، نقش گروههای جهادی در عرصه خدمت بی منت بیشتر احساس میشود.
نوری کاهش هزینهها در همه حوزهها را ضروری دانست و گفت: بخشی از هزینهها مربوط به نیروی انسانی است. در چنین شرایطی، حضور گروههای جهادی در مناطق محروم اقدامی بسیار ارزشمند و فاخر است.
استاندار همچنین از انتخاب فردی بهعنوان رابط رسمی استانداری با گروههای جهادی خبر داد و گفت: به کار گروههای جهادی باور دارم و که به کمک آنها نیاز داریم. این خدمت، به نام مردم تمام میشود و این بسیار ارزشمند است.
وی تأکید کرد: اعتبارات دولت باید با کمترین هدررفت برای مردم هزینه شود. حمایت از دولت، حمایت از حاکمیت است.
نوری در پایان ضمن تقدیر از اقدامات سپاه پاسداران و گروههای جهادی گفت: شما دلدادگان مسیر شهدا هستید و نقش شما در تداوم مسیر خدمترسانی بیبدیل است.