برقی شدن ۵۰ درصد ناوگان حمل مسافر و تعیین مسیر عبور خودروها از کمربندی شمالی و جنوبی به کنارگذرها، راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوای اراک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوا بر جامع نگری و استفاده از همه ظرفیتها برای بهبود کیفیت هوا تاکید شد.
استاندار مرکزی در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا گفت: باید با نگاه جامع و توجه به همه عوامل موثر در آلودگی هوا برای ریشه یابی، ارائه راهکار، پیگیری و استفاده از همه ظرفیتها برای کاهش آلودگی تلاش کرد.
مهدی زندیه وکیلی تامین سوخت مایع کم سولفور برای نیروگاه و کاهش آلاینده دی اکسید گوگرد ناشی از سوخت نیروگاه در کنار تامین اتوبوسهای برقی و برقی شدن ۵۰ درصد ناوگان عمومی حمل مسافر در شهر اراک و تسریع برای تکمیل تبادلهای کنارگذر اراک و هدایت ترافیک عبوری خودروها از کمربندی شمالی و جنوبی به کنار گذرها از جمله اقدامات شاخص در حوزه کاهش آلودگی هوای اراک است.
بررسی سوخت نیروگاه حرارتی شازند، بررسی آلایندگی پالایشگاه امام خمینی شازند و نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی شهرداری اراک از جمله مسائل و موضوعات مورد بررسی در کارگروه کاهش آلودگی هوا بود.