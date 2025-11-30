به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا که از ۲۹ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) به میزبانی بانکوک تایلند برگزار شد، اسما حسن‌پور مقدم با عملکردی درخشان، نام ایران را بار دیگر بر بلندای شطرنج قاره آسیا نشاند.

اسما حسن‌پور مقدم که پیش‌تر موفق به کسب مدال نقره بخش رپید و مدال برنز بخش استاندارد شده بود، در رقابت‌های بلیتس (برق‌آسا) شاهکار تازه‌ای خلق کرد. او با ۹ برد پیاپی، عملکرد ریتینگ ۲۵۰۰ و افزایش ۱۰۴ واحدی درجه بین‌المللی بلیتس، مقتدرانه عنوان قهرمانی آسیا در رده زیر ۱۰ سال را از آن خود کرد وبه مدال طلا دست یافت.