بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، فردا دوشنبه ۱۰ آذر در قم، افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، مراسم افتتاحیه بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه با محتوای معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ فردا دوشنبه ۱۰ آذر آغاز به کار میکند.
همچنین بعداز ظهر فردا و از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ آزمون کتبی این بخش برگزار میشود و آزمون شفاهی نیز از سهشنبه ۱۱ آذر آغاز و به مدت پنج روز تا ۱۵ آذرماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، بانوان متسابق در پنج روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و آقایان متسابق نیز طی پنج روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ با یکدیگر رقابت میکنند.
اختتامیه این بخش از چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم، یکشنبه ۱۶ آذر همزمان با روز دانشجو با تجلیل از برگزیدگان برگزار خواهد شد.