بازخوانی سیره علمی و معنوی آیت‌الله اراکی، پخش زنده مسابقات اسکی پرش و مجموعه مستند «کلان شهر‌های باستانی» از قاب شبکه‌های سیما روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در سالگرد ارتحال آیت‌الله محمدعلی اراکی، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «حدیث بندگی» به مرور زندگی و مجاهدت‌های این عالم برجسته می‌پردازد.

مستند «حدیث بندگی» روز یکشنبه ۹ آذر ساعت ۱۹ برای علاقمندان پخش می‌شود.

آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی در سال ۱۲۷۳ هجری شمسی در شهر اراک متولد شد.

وی در اراک و قم، علوم دینی را نزد اساتید به نام آن زمان فرا گرفت و بیش از ۳۵ سال در حوزه علمیه قم به تدریس اشتغال داشت.

از جمله فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایشان مرجعیت جهان تشیع، مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی و امامت در نماز جمعه قم بود.

از این عالم فقیه چندین تالیف در موضوع فقه و اصول برجای مانده است.

پخش زنده اسکی پرش

شبکه ورزش امروز در چارچوب رقابت‌های اسکی پرش در فنلاند، از ساعت ۱۱:۳۰ این مسابقات را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

امروز یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۱:۳۰، شبکه ورزش در جریان رقابت‌های پرش با اسکی در فنلاند، این بازی‌ها را با گزارش اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

فنلاند با ترکیبی از سنت و مدرنیته، همچنان به پرورش ورزشکاران سطح جهانی در رشته‌های زمستانی ادامه می‌دهد و نقش مهمی در توسعه این ورزش‌ها در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند.

ورزش‌های زمستانی در فنلاند تنها به رقابت‌های حرفه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم است.

مستند «کلان شهر‌های باستانی»

«کلان شهر‌های باستانی»، پرسپولیس و دو کلان‌شهر باستانی دیگر را بررسی می‌کند.

مجموعه مستند «کلان شهر‌های باستانی» محصول ۲۰۲۴ فرانسه از یکشنبه ۹ آذر تا سه شنبه ۱۱ آذر از شبکه چهار به نمایش درمی‌آید.

مجموعه مستند جدید «کلان شهر‌های باستانی»، محصول سال ۲۰۲۴ کشور فرانسه از دسته تاریخی و باستان شناسی، یکشنبه تا سه‌شنبه این هفته در ۳ قسمت از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه از طریق دیدگاه‌های متخصصان، مدل‌سازی سه‌بعدی و استفاده از تکنیک‌های فوق مدرن (رزونانس مغناطیسی، اسکن‌های ماهواره‌ای، فتوگرامتری و غیره) ، به بررسی سه شهر بزرگ تاریخ باستان: کارتاژ، تروی و پرسپولیس می‌پردازد و با دقت این مکان‌های نمادین باستانی را مورد کاوش قرار می‌دهد و گام به گام روند ساخت آنها را دنبال می‌کند و تلاش می‌کند تا رمز و راز‌های باقی‌مانده درباره نابودی آنها را کشف کند.

این مستند تاریخی امتیاز ۷ از ۱۰ را نزد بانک اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) داراست.

«کلان شهر‌های باستانی»، در روز‌های یکشنبه تا سه شنبه، ۹ تا ۱۱ آذر، در ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ تکرار می‌شود.