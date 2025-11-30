پخش زنده
جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجانغربی آخرین برنامهها و اولویتهای کاری استانداری و استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای مدیران استانداری صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین برنامهها و اولویتهای کاری استانداری و استان مورد بررسی قرار گرفته و مدیران مربوطه گزارشی از روند اجرای پروژهها و طرحهای در دست اقدام ارائه کردند.
همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در پیشبرد برنامههای توسعهای استان، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر پروژههای مهم در دستورکار قرار گرفته و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود در برخی طرحها اتخاذ شد.