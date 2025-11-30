به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس حفاظت محیط‌زیست شهرستان شهرضا گفت: محیط‌بانان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان با همکاری فرماندهی یگان حفاظت محیط‌زیست استان در جریان عملیات گشت و پایش میدانی در مناطق شکارممنوع شاه قنداب، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف صید پرندگان شکاری شدند.

رمضان قباد پور افزود: این متخلف با احداث کوخه (پناهگاه دست‌ساز برای صید پرندگان شکاری) در یکی از زیستگاه‌های آزاد شهرستان، اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری کرده بود، که مأموران پس از کشف تخلف، برای تخریب محل احداث کوخه اقدام و پرونده فرد متخلف را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع دادند.

وی گفت: در بازرسی از این محل، وسایل صید شامل تور، دام و چند بهله پرنده شکاری کشف و ضبط شد.

کومه‌های شکار غیرمجاز یا پناهگاه غیرمجاز، از شاخ‌وبرگ درختان و پوشال‌های استتار ساخته می‌شوند که این کومه‌ها در نزدیکی چشمه‌ها و مسیر‌های عبور حیات‌وحش احداث شده و برای شکار غیرقانونی حیوانات، به‌ویژه پرندگان و پستانداران کوچک‌جثه مورداستفاده قرار گرفته است.

منطقه شکار ممنوع شاه قنداب در ۵۷ هزار هکتار در ۳۰ کیلومتری شرق شهرستان و منطقه زرچشمه در سطح ۶۰ هزار هکتار در شمال روستای اسفرجان شهرضا واقع است.

این مناطق با گیاهان متنوع و حیات وحش بکر و زیبا شامل قوچ، میش، کل، بز، خرس، گراز، کبک، تیهو، کبک دری، باقرقره، کبوتر وحشی، پرندگان مهاجر، هوبره و انواع آبزی دارای اهمیت زیادی است.