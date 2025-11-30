کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم هوای پایدار تا صبح سه‌شنبه و سپس آغاز بارش‌های پراکنده باران و برف از بعدازظهر آن روز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تغییر قابل توجه آب و هوا در روزهای آینده خبر داد و گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه، بارش‌های پراکنده و سپس فراگیر، همراه با وزش باد و کاهش دما، اغلب مناطق استان را در بر خواهد گرفت.

تاکامی افزود: از امروز (یکشنبه) تا ظهر سه‌شنبه، جو استان در اغلب مناطق پایدار است و تنها برای بعدازظهر فردا در ارتفاعات غربی، به‌ویژه دامنه‌های جنوبی البرز، احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: نقطه عطف تغییر آب و هوا از بعدازظهر سه‌شنبه آغاز می‌شود، زمانی که بارش‌های پراکنده از سواحل غربی استان شروع می‌شود.

تاکامی با اشاره به اوج ناپایداری گفت: روز چهارشنبه بارش‌ها تشدید شده و به مناطق مرکزی و شرقی استان نیز کشیده می‌شود. از ظهر چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه، در اغلب مناطق استان شاهد بارندگی، وزش بادهای نسبتاً شدید و کاهش دما خواهیم بود. این بارش در ارتفاعات بالای دو هزار متر به صورت برف است.

وی با بیان اینکه روز پنجشنبه از شدت ناپایداری کاسته می‌شود، افزود: بارش‌ها در این روز پراکنده است و جو استان در روز جمعه کاملاً پایدار می‌شود. این هوای پایدار تا روز یکشنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت.

تاکامی وضعیت دریا را نیز پیش‌بینی کرد و گفت: دریا امروز نسبتاً مواج تا مواج پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی جو استان گفت: دیروز، قراخیل قائم‌شهر و ساری با ۲۱ درجه گرم‌ترین و امروز صبح، بلده با ۶ درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران بودند.