رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ده تن نهاده دامی جو خارجی قاچاق و دستگیری یک متهم در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در راستای تنظیم بازار و مقابله با اخلالگران امنیت اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محمولهای مشکوک به قاچاق نهاده دامی شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگیهای لازم و در بازرسی از محل، ۱۰ تن نهاده دامی از نوع جو خارجی را کشف کردند که ارزش تقریبی آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ حصاری با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با قدرت و بدون اغماض با افراد سودجو که با قاچاق کالا موجب ایجاد اختلال در بازار و افزایش دغدغه دامداران میشوند، برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.