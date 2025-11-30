توزیع بیش از ۲ تن مرغ با قیمت مصوب دولتی در مارگون
مدیر جهاد کشاورزی مارگون از توزیع بیش از دو تن گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی در این شهرستان خبر داد.
طهمورث جاودانخرد، افزود: این محمولهها مستقیماً به عاملان توزیع تحویل داده شده است تا بهصورت عادلانه و بدون دخالت واسطهها در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد.
وی هدف اصلی از اجرای این طرح را حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار عنوان کرد.
جاودانخرد، همچنین بر نظارت دقیق بر فرآیند توزیع تأکید کرد و گفت: نظارت کامل بر همه مراحل توزیع توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی مرتبط انجام می شود تا از عرضه گوشت با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و کیفی اطمینان حاصل شود.
وی اضافه کرد: تداوم اجرای طرحهای تنظیمبازار به منظور ثبات و آرامش بازار در روزهای آینده در شهرستان مارگون ادامه دارد.