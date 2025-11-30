به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی مارگون گفت: مقدار دو تن گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب ۱۲۱ هزار تومان برای هر کیلوگرم در سطح شهرستان توزیع شد.

طهمورث جاودان‌خرد، افزود: این محموله‌ها مستقیماً به عاملان توزیع تحویل داده شده است تا به‌صورت عادلانه و بدون دخالت واسطه‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح را حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار عنوان کرد.

جاودان‌خرد، همچنین بر نظارت دقیق بر فرآیند توزیع تأکید کرد و گفت: نظارت کامل بر همه مراحل توزیع توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی مرتبط انجام می شود تا از عرضه گوشت با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی و کیفی اطمینان حاصل شود.