رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری گفت: مجرمان سایبری با ترفند جدیدی به نام عکسهای یادگاری پیامی برای مخاطبین ارسال و آنها را ترغیب میکنند بر روی لینک مخرب کلیک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرهنگ بشیر اشراقی افزود: مجرمان سایبری با ترفند جدیدی به نام عکسهای یادگاری پیامی برای مخاطبین ارسال و آنها را ترغیب میکنند لینکی که به پیوست پیامک است را برای مشاهده عکسها باز کنند.
وی تصریح کرد: به محض کلیک بر روی این لینک از سوی فرد، بدافزار بهصورت خودکار بر روی دستگاه نصب و موجب دسترسی مجرم به محتوای گوشی تلفن همراه فرد فراهم میشود.
رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری گفت: مجرم از این طریق میتواند به پیامکها، حساب بانکی و سایر اطلاعات گوشی افراد دسترسی پیدا کند.
اشراقی افزود: توصیه میشود مردم برنامههایی که از طریق لینکها پیشنهاد میشود را بر روی گوشی دانلود و نصب نکنند، حتی اگر این پیامها از طریق دوستان و آشنایان نزدیک ارسال شده است، نباید مورد توجه قرار گیرند.
وی یادآور شد: اگر ناخواسته نرمافزار یا بدافزار بر روی گوشی نصب شد، باید بلافاصله گوشی را بر روی حالت پرواز قرار داده و اینترنت گوشی را قطع کرده، سپس با ورود به قسمت تنظیمات گوشی، در قسمت برنامهها، اقدام به حذف برنامه مشکوک نصب شده بر روی گوشی نموده، همچنین باید برای تغییر رمزها صورت گرفته و احراز هویت دومرحلهای نیز اقدام نمود.
رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری گفت: در مرحله بعد باید به مخاطبانی که از طرف شما به آنها پیامک ارسال شده اطلاعرسانی شود.