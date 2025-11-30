\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u062a\u0631\u0628\u062a\u200c\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0631\u0628\u062a\u200c\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0639\u0644\u06cc \u06cc\u0639\u0642\u0648\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06f2\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u06cc \u062c\u0647\u06cc\u0632\u06cc\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062e\u0648\u062f \u0632\u0648\u062c\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0642\u06cc\u0647\u00a0 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0628\u0642\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 (\u0639\u062c) \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0