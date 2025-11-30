نایب نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش آمادگی پیوستن به نیروی بین‌المللی تثبیت غزه را دارد، اما هرگز بخشی از فرایند خلع‌سلاح حماس نخواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»؛ اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان طی یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت: پاکستان پیش از هر تصمیم نهایی، شفافیت کامل درباره مأموریت، چارچوب وظایف و محدوده اختیارات این نیرو را می‌خواهد و تا زمانی که این موارد به‌طور دقیق مشخص نشود اسلام‌آباد تصمیم قطعی نخواهد گرفت.

وی افزود: کشور مالزی نیز نسبت به مأموریت پیشنهادی این نیرو اعتراضاتی دارد و به همین دلیل مشورت‌های بین‌المللی بیشتری لازم است.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه یک موضوع مهم را فاش کرد و گفت: چند هفته پیش کشورش تا آستانه اجرای عملیات پاکسازی در داخل افغانستان پیش رفته بود اما مداخله قطر و پیشنهاد میانجی‌گری باعث توقف این اقدام شد.

وی تصریح کرد: وزارت خارجه قطر «هر ساعت» با اسلام‌آباد در تماس بود و احساس کرده بود پاکستان به‌سوی عملیات پیش می‌رود، اما این میانجی‌گری به نتیجه نرسید.

اسحاق دار با اشاره به افزایش تلفات ارتش پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در کابل و حملات فرامرزی گفت: کشورش تاکنون چهار هزار شهید و بیش از بیست هزار زخمی داده است و ادامه سکوت ممکن نیست.

وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: پاکستان نمی‌خواهد وارد خاک یک کشور برادر شود اما حملات مداوم قابل تحمل نیست و قدرت بازدارندگی پاکستان را نباید دست‌کم گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: وزیر خارجه ایران اخیراً با او تماس گرفته و پیشنهاد داده است پاکستان، قطر، ترکیه، ایران و برخی دیگر از کشور‌های منطقه برای یافتن راه‌حلی مشترک درباره افغانستان گردهم آیند.

در ابتدای این نشست خبری اسحاق دار گزارشی از سفر‌های اخیر خود به روسیه، بحرین و اروپا ارائه کرد و گفت: پاکستان در دیدار با مقام‌های این کشور‌ها و همچنین در نشست‌های منطقه‌ای بر ضرورت تأمین امنیت افغانستان برای ثبات کل منطقه تاکید کرده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همکاری مشترک کشور‌های مسلمان و غیرمسلمان برای مقابله با تروریسم دور از دسترس نیست، اما بهترین راه آن است که ابتدا منطقه خود را آرام کنیم.