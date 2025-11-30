برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد
نخستین دوره مسابقات بازیهای بومی، محلی و روستایی در روستای گوشلاغرصالح آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی صالح آباد گفت: اولین رویداد ورزشی بازیهای بومی محلی و روستایی با هدف زنده نگاه داشتن فرهنگ اصیل روستایی، تقویت روحیه نشاط و همبستگی اجتماعی برگزار شد.
حمیدگلوانی افزود: در این دوره از مسابقات شامل رشتههای متنوع و پرهیجانی شامل طناب کشی، طناب زنی، دارت، وسطی، دال پلان، داژبال، هفت سنگ، مینی فوتبال چمن بود که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان و مردم روستا همراه شد.
برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد برگزاری مسابقات بومی و محلی در روستای گوشلاغر درصالح آباد