به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی صالح آباد گفت: اولین رویداد ورزشی بازی‌های بومی محلی و روستایی با هدف زنده نگاه داشتن فرهنگ اصیل روستایی، تقویت روحیه نشاط و همبستگی اجتماعی برگزار شد.

حمیدگلوانی افزود: در این دوره از مسابقات شامل رشته‌های متنوع و پرهیجانی شامل طناب کشی، طناب زنی، دارت، وسطی، دال پلان، داژبال، هفت سنگ، مینی فوتبال چمن بود که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان و مردم روستا همراه شد.