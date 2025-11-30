پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه مجلس، با تشریح روند رسیدگی به طرحهای معوق و اعتراض برخی نمایندگان نسبت به تأخیر در اعلام وصول آنها، اعلام کرد که از میان ۱۶۰ الی۱۷۰ طرح عادی بررسیشده، ۴۵ طرح منتخب در سه جلسه آینده و در ابتدای دستور کار صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، رضا جباری، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح روند رسیدگی به طرحهای معوق و اعتراض نمایندگان نسبت به تأخیر در اعلام وصول، گفت: در موضوع طرحها که بسیاری از دوستان نسبت به تأخیر آنها اعتراض داشتند، تاکنون حدود ۱۷۰ طرح عادی بررسی شده است. البته این عدد کامل نیست، اما برای بیش از نیمی از آنها با نمایندگان محترم مذاکره شده است.
جباری ادامه داد: از میان این طرحها، ۴۵ طرح که حدود دو سوم طرحهای انتخابشده است. معاونت قوانین مجلس پیشنهاد داده تا طراحان در جلسهای با حضور رئیس مجلس حضور داشته باشند، همچنین پیرو این پیشنهاد، مقرر است، از روز سهشنبه، ۱۶ طرح در صحن اعلام وصول شود و در روز چهارشنبه نیز روند به همین ترتیب ادامه یابد
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: احتمالاً طی سه جلسه آینده مجلس، هر ۴۵ طرح در ابتدای وقت صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.