فرماندار میبد: دستگاه‌های مسئول باید علاوه بر پایش لحظه به لحظه آلایندگی، در آماده باش کامل باشند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست کارگروه اضطراری شهرستان میبد برگزار و وضعیت آلایندگی روز‌های اخیر و میزان اثربخشی تصمیمات قبلی کارگروه اضطرار بررسی شد.

فرماندار میبد در این نشست بر ضرورت اقدام‌های هماهنگ و فوری، به ویژه برای محافظت از سلامت دانش‌آموزان و افراد سالمند، تأکید کرد.

طباطبائی گفت: سلامت شهروندان محور اصلی تصمیم‌های مدیریت شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید علاوه بر پایش لحظه به لحظه آلایندگی، در آماده باش کامل به سر ببرند.

در این نشست گزارشی از تغییرات ارتفاع لایه وارونگی دما در روز‌های اخیر، ارتباط جهت‌های باد غالب با شاخص‌های آلایندگی صبحگاهی و وضعیت پهنه‌های معدنی در منطقه ارائه شد.

همچنین گزارشی از معرفی تعدادی از واحد‌های آلاینده که با وجود اخطار‌های پیشین اقدامات اصلاحی انجام نداده بودند به مراجع قضایی ارائه شد.