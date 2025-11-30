پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه پلیس با محوریت برخورد قاطع با توقفهای دوبله، پارک در پیادهروها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی و سد معبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از امروز در تهران آغاز شده است، گفت: با استناد به ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرائم رانندگی، تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیادهرو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدودههای ممنوعه و توقفهای منجر به سد معبر، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح به طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روانسازی ترافیک و ارتقای انضباط شهری صورت میگیرد و هیچگونه چشمپوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان محترم توجه داشته باشند که توقفهای غیرمجاز نه تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی میشود، بلکه میتواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.