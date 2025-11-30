رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه پلیس با محوریت برخورد قاطع با توقف‌های دوبله، پارک در پیاده‌روها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و سد معبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از امروز در تهران آغاز شده است، گفت: با استناد به ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرائم رانندگی، تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه و توقف‌های منجر به سد معبر، توقف در ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح به طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روان‌سازی ترافیک و ارتقای انضباط شهری صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان محترم توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.